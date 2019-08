Condividi | S.O. 19:05 Un fedele scrive al Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa e chiede che venga riaperta al culto la chiesa di San Paolo nel quartiere Alghero Sud. «Venga nominato un nuovo Parroco» Lettera-appello a Morfino: riaprite San Paolo



«Eccellentissimo Vescovo di Alghero, abito nel quartiere Alghero sud, fianco Iglesia di San Paolo, faccio parte del comitato di quartiere, ho meditato molto sulla decisione di scrivere a voi, ma dopo le ennesime sollecitazioni da parte di cittadini e cittadine ho rotto gli indugi». Inizia così la lettera che Carlo Ibba, un fedele algherese rivolge a mons. Mauro Maria Morfino.



«San Paolo, era un luogo dove sia gli anziani ma anche i giovani si incontravano per ascoltare la celebrazione della messa, la notte di Natale, Pasqua e via via tutte le ricorrenze, la popolazione era molto legata a questa chiesa. Da un po di tempo però la chiesa rimane chiusa al culto, agli incontri e alle iniziative che di volta in volta si promuovevano; ci sono anche spazi dove purtroppo per la gran parte dell'anno rimangono chiusi, e invece potrebbero essere utilizzati per altre forme di incontro».



Continua Carlo Ibba: «Dobbiamo constatare anche la totale assenza di manutenzione, sapendo che la struttura dedicata al culto se non viene vissuta rischia di decadere drammaticamente. Mestamente come rappresentante del quartiere, come credente e fruitore della iglesia, chiediamo alla Signoria Vostra di ripristinare il culto, nominando un nuovo parroco».