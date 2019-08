Condividi | A.B. 9:21 Domenica, le due imbarcazioni si sono aggiudicate la terza edizione del Trofeo Memorial Giuseppe Freschi, valida come quinta regata del Campionato Vento de l´Alguer 2019, gara per la selezione d’area Nord-ovest delle finali Fiv III zona classi Orc Vento de l´Alguer: vincono Vitamina e Gagliarda



ALGHERO - Domenica si è disputata la terza edizione del Trofeo Memorial Giuseppe Freschi , quinta regata del Campionato Vento de l’Alguer 2019, organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega navale italiana, con la collaborazione del Consorzio Porto di Alghero, che ha visto in acqua ventisei barche. Il vento purtroppo si è fatto desiderare, posticipando le partenze.



Il comitato di regata ha predisposto un triangolo con partenza al traverso del centro storico, il lato di bolina verso Poglina e la boa di lasco a ponente per un totale di 4,2miglia, per un percorso da compiere due volte. Il vento, dai 5-6nodi iniziali, con oscillazioni frequenti fra i 150 ed i 200gradi, ha permesso alle barche più veloci di compiere comunque una prova soddisfacente. La partenza è stata regolare sia per la Veleggiata, sia per le classi Orc.



Prima in tempo reale è stata Corto Maltese, seguita da Gagliarda e da Vitamina. Nella Veleggiata Rating Fiv ha primeggiato Macassar, seguita da Su Cantu e’ su Entu e da Pergentina. I risultati compensati hanno visto in testa Gagliarda nella classe Orc Crociera Regata, seguita da Corto Maltese e Luna storta, mentre Vitamina, dopo un’ottima prova, ha conquistato la prima posizione davanti a L’Altra luna in classe Gran Crociera. Nella classifica Overall della veleggiata Rating Fiv, mantengono le prime posizioni nelle due categorie (sotto e sopra i 33piedi di lunghezza) Mau one di Giuseppe Dessì, in equipaggio con Antonio Peru, e Datenandi di Stefano Maccioccu, che per questa regata aveva in equipaggio gli amici di Giuseppe Freschi.



Durante la cena in sede, che ha visto la partecipazione della famiglia Freschi e dei membri dell’Associazione culturale a lui intitolata, è avvenuta la premiazione della regata, cui è seguito un intrattenimento musicale con il gruppo Attenti a quei 3, che ha movimentato il terzo tempo facendo ballare tutti, senz’altro il modo migliore per ricordare un amico prematuramente scomparso. Prossimi ed ultimi appuntamenti del Vento de l’Alguer, sabato 7 e domenica 8 settembre, con il Trofeo Base Nautica Usai, l’Alghero-Bosa-Alghero. Commenti ALGHERO - Domenica si è disputata la terza edizione del Trofeo Memorial Giuseppe Freschi , quinta regata del Campionato Vento de l’Alguer 2019, organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega navale italiana, con la collaborazione del Consorzio Porto di Alghero, che ha visto in acqua ventisei barche. Il vento purtroppo si è fatto desiderare, posticipando le partenze.Il comitato di regata ha predisposto un triangolo con partenza al traverso del centro storico, il lato di bolina verso Poglina e la boa di lasco a ponente per un totale di 4,2miglia, per un percorso da compiere due volte. Il vento, dai 5-6nodi iniziali, con oscillazioni frequenti fra i 150 ed i 200gradi, ha permesso alle barche più veloci di compiere comunque una prova soddisfacente. La partenza è stata regolare sia per la Veleggiata, sia per le classi Orc.Prima in tempo reale è stata Corto Maltese, seguita da Gagliarda e da Vitamina. Nella Veleggiata Rating Fiv ha primeggiato Macassar, seguita da Su Cantu e’ su Entu e da Pergentina. I risultati compensati hanno visto in testa Gagliarda nella classe Orc Crociera Regata, seguita da Corto Maltese e Luna storta, mentre Vitamina, dopo un’ottima prova, ha conquistato la prima posizione davanti a L’Altra luna in classe Gran Crociera. Nella classifica Overall della veleggiata Rating Fiv, mantengono le prime posizioni nelle due categorie (sotto e sopra i 33piedi di lunghezza) Mau one di Giuseppe Dessì, in equipaggio con Antonio Peru, e Datenandi di Stefano Maccioccu, che per questa regata aveva in equipaggio gli amici di Giuseppe Freschi.Durante la cena in sede, che ha visto la partecipazione della famiglia Freschi e dei membri dell’Associazione culturale a lui intitolata, è avvenuta la premiazione della regata, cui è seguito un intrattenimento musicale con il gruppo Attenti a quei 3, che ha movimentato il terzo tempo facendo ballare tutti, senz’altro il modo migliore per ricordare un amico prematuramente scomparso. Prossimi ed ultimi appuntamenti del Vento de l’Alguer, sabato 7 e domenica 8 settembre, con il Trofeo Base Nautica Usai, l’Alghero-Bosa-Alghero.