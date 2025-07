S.A. 18:46 Confindustria Centro Nord Sardegna: Assemblea e bilancio L’organo che rappresenta gli associati ha approvato all’unanimità la relazione del presidente, il consuntivo 2024 e il bilancio di previsione. Achille Carlini: «Abbiamo avviato un percorso virtuoso di rilancio dell’Associazione»



SASSARI – Si è riunita ieri pomeriggio (lunedì 30 giugno) a Villa Mimosa l’Assemblea generale di Confindustria Centro Nord Sardegna. All’ordine del giorno la relazione del presidente Achille Carlini e l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 e del bilancio di previsione 2025. «Dopo i primi sei mesi di guida della nostra Associazione da parte della nuova governance è tempo di un primo bilancio – ha detto il presidente Carlini in apertura di riunione –. Abbiamo avviato un percorso virtuoso che ci vede impegnati su quattro direttrici: la governance, la riorganizzazione, i rapporti con istituzioni e altre organizzazioni e le attività svolte e programmate». Il bilancio consuntivo 2024 e il bilancio di previsione 2025 sono stati approvati all’unanimità. Sì da parte di tutti i votanti anche alla relazione del presidente. «Un ottimo risultato e soprattutto un importante attestato di fiducia. Siamo impegnati nel rilancio di Confindustria Centro Nord Sardegna: non sono solo, la nostra è una squadra e il gruppo dirigente intende lavorare con il supporto di tutti gli associati», commenta ancora il presidente Carlini.



Per quanto riguarda la governance dell’Associazione è stato completato il Consiglio di presidenza con l’elezione nelle scorse settimane di Luigi Attianese come vicepresidente vicario. Gli altri vicepresidenti (Daniela Barsanti per Oristano, Giuseppe Molinas per la Gallura e Agostino Ticca per Sassari) erano stati eletti invece lo scorso dicembre, contestualmente al presidente Achille Carlini. E sin dall’insediamento del nuovo gruppo dirigente è stato programmato un fitto calendario sia per il Consiglio di presidenza che per il Consiglio generale, riunioni che hanno registrato una forte partecipazione in presenza e da remoto.



Sono inoltre ripartiti il Gruppo Giovani, i diversi Gruppi tecnici e la Piccola Industria e sono state ricostituite le sezioni interne. Primari restano i rapporti e la collaborazione con Confindustria Sardegna su tematiche quali energia, trasporti, Zes e formazione. In questi primi mesi sono già stati promossi eventi importanti come la giornata dedicata alla Zes, insieme a Confindustria Sardegna e Confindustria nazionale, e diversi convegni e incontri. «Abbiamo inoltre partecipato a Roma all’assemblea di Confindustria. Nell’occasione vorrei ricordare che il presidente nazionale Emanuele Orsini ha chiamato sul palco l’Associazione e ci ha omaggiato della sua attenzione per il lavoro che stiamo portando avanti. Un momento non previsto». Un impegno da parte del nuovo gruppo dirigente di Confindustria Centro Nord Sardegna che sta già portando positivi risultati, su tutti l’incremento degli iscritti.