S.A. 17:00 Centro storico, Comitato si scalda

«Decibel sono fuori controllo» Nuova presa di posizione del Comitato del Centro Storico di Alghero sull'inquinamento acustico in città. Dai residenti del quartiere una lettera inviata al sindaco in cui si chiede massima attenzione



ALGHERO - Nuova presa di posizione del Comitato del Centro Storico di Alghero sull'inquinamento acustico in città. «Nonostante le rassicurazioni più volte fornite, la situazione non solo non è migliorata ma si è aggravato ulteriormente. Serate musicali, eventi e concerti si susseguono con frequenza crescente, spesso senza soluzione di continuità, impedendo il regolare riposo dei cittadini residenti e minando gravemente la salute dei cittadini e la vivibilità del quartiere» si legge in una missiva firmata dal presidente Gavino Scala e inviata al sindaco Raimondo Cacciotto.



«Sono numerose le segnalazioni di abitanti esasperati che si sono rivolti alla Polizia locale che, tuttavia, si è limitata a rispondere che le attività musicali sarebbero regolarmente autorizzate, quindi ci preme porre alcune domande precide: chi rilascia tali autorizzazioni? Che genere di autorizzazione viene rilasciata? Al momento del rilascio è stato verificato che le emissioni sonore non superino i 45 decibel come previsto dalla normativa vigente per le aree residenziali sprovviste di Piano di Zonizzazione Acustica?» chiedono dal Comitato. E concludono ricordando al Primo cittadino che «il Comune risulta attualmente privo di un Piano di Classificazione Acustica, il che comporta l'obbligo di attenersi ai limiti stabiliti dalla legge». Per questo chiedono «massima attenzione» da parte dell'Amministrazione o si rivolgeranno all'Autorità Giudiziaria.