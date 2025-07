S.A. 18:31 Tour dell´Innovazione: ultima tappa a Sassari Gli incontri sono dedicati alla presentazione delle 29 misure affidate a Sardegna Ricerche, articolate in quattro Obiettivi Specifici (RSO) e con una dotazione complessiva di 157.522.740 euro. I bandi, 28 in tutto, saranno pubblicati entro il primo trimestre del 2026



SASSARI - Dopo le 7 tappe precedenti, che hanno visto un’ampia partecipazione di rappresentanti delle imprese, delle istituzioni e della ricerca, il ciclo di incontri territoriali di Sardegna Ricerche sui bandi del PR FESR Sardegna 2021–2027 si concluderà il 4 luglio a Sassari. L’evento si svolgerà presso la Camera di Commercio di Sassari a partire dalle ore 11:00. L’iniziativa, promossa da Sardegna Ricerche, Organismo Intermedio del Programma Regionale FESR Sardegna 2021–2027, è partita con successo da Cagliari, dove nella sede di Sa Manifattura oltre 150 persone hanno preso parte alla giornata inaugurale. Il percorso si è articolato in una serie di tappe territoriali, da Nord a Sud dell’Isola, che hanno registrato una grande partecipazione e un forte interesse da parte di imprese, enti locali e mondo della ricerca, confermando la rilevanza delle misure proposte e rafforzando il dialogo tra i diversi attori dell’ecosistema regionale dell’innovazione. Gli incontri hanno rappresentato un’importante occasione di confronto e di costruzione di nuove sinergie per lo sviluppo del territorio.



Gli incontri sono dedicati alla presentazione delle 29 misure affidate a Sardegna Ricerche, articolate in quattro Obiettivi Specifici (RSO) e con una dotazione complessiva di 157.522.740 euro. I bandi, 28 in tutto, saranno pubblicati entro il primo trimestre del 2026 e coprono quattro ambiti prioritari:

Ricerca e Innovazione (71,49%); Digitalizzazione delle PMI (16,51%); Competenze per la Specializzazione Intelligente (9,21%); Sostenibilità e materiali riciclati (1,21%). Tutti gli interventi sono allineati con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Sardegna, che individua sei settori prioritari: ICT, Agroalimentare, Aerospazio, Biomedicina, Energia e Reti Intelligenti, Turismo e Cultura. Il Piano di Attività si inserisce inoltre nel PRS 2024–2029 della Regione, contribuendo alla costruzione di un modello di sviluppo innovativo e sostenibile per l’isola.