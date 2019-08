Condividi | Red 11:31 Domenica, il circolo nautico il Marinaio di Alghero, con la Griglieria Mugoni, ha organizzato una manifestazione di solidarietà e parte del ricavato è stato donato in beneficenza all´associazione di volontariato Pensiero felice Sport e solidarietà con il Marinaio



ALGHERO – Domenica, il circolo nautico il Marinaio di Alghero, con la Griglieria Mugoni, ha organizzato una manifestazione di solidarietà e parte del ricavato è stato donato in beneficenza ad un'associazione di volontariato. Il presidente Pierfranco Tiloca, con il suo Direttivo, quest'anno ha individuato quale beneficiaria della donazione l'associazione di volontariato Pensiero felice, che si occupa da tempo di ragazzi disabili.



La manifestazione, una gara di pesca a bolentino con equipaggio libero, che puntava soprattutto a creare una giornata ludico, sportiva e ricreativa, è stata resa possibile, grazie al contributo di tutti i partecipanti alla manifestazione e di alcuni sponsor privati ((in particolare all'agente di commercio Vittorio Pillichi, che ha offerto personalmente il vino per la serata). «Con questo gesto, abbiamo voluto aiutare l'Associazione Pensiero felice e contribuire insieme a tutti gli operatori volontari al benessere dei nostri cari amici meno fortunati», ha dichiarato Tiloca.



