Ad Alghero Le notti delle sirene Sabato sera, in programma un´escursione organizzata da ExplorAlghero. L´appuntamento è per le 18.30, all´ingresso dell´area di Punta Giglio, fronte Embarcadero Ascolto delle berte a Punta Giglio



ALGHERO - Sabato 31 agosto, gli appassionati potranno scoprire il suggestivo canto delle berte e le leggende legate a questi animali, in un'emozionante escursione serale lungo i percorsi di Punta Giglio. Da sempre protagonista delle anitche leggende, questo uccello torna sulla terra solo per un breve periodo dell'anno e si può sentire cantare soltanto quando è calato il buio completo nelle notti senza luna. È un canto struggente, simile ad un lamento, c'è chi afferma che siano le anime dei compagni di Diomede (l'eroe omerico prediletto da Atena), condannate a vagare in cerca del loro condottiero scomparso in battaglia, altri le accostano alle sirene di Ulisse, che con il loro canto “periglioso” attiravano i marinai, che rischiavano al buio di andare a sbattere sugli scogli.



L'appuntamento è per le 18.30, all'ingresso dell'area di Punta Giglio, fronte Embarcadero, con partenza un quarto d'ora dopo. La fine dell'escursione, con rientro nel parcheggio dell'Area protetta, è prevista per le 23. Gli organizzatori consigliano di portare con se acqua, eventuale pila frontale o torcia, ed indossare scarponcini leggeri o scarpe da ginnastica e vestiario appropriato al cambiamento d'orario.



Per chi fosse interessato, è necessaria la prenotazione. Il costo è di 18euro a persona, 10 per i ragazzi dai sei ai dodici anni d'età mentre, sotto i sei anni, l'escursione è gratuita. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 331/3400862 o 079/942111 (tutti i giorni, dalle 9 alle 18), oppure inviare una e-mail all'indirizzo web info@exploralghero.it.