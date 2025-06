S.A. 20:15 Cinghiali in città: interrogazione a Sassari Interrogazione presentata in Consiglio Comunale dal Consigliere di Fratelli d’Italia Pietro Pedoni: in aumento la presenza sempre più costante di cinghiali nelle aree e spazi pubblici cittadini



SASSARI - «Nell’ultimo periodo, sono aumentate le segnalazioni da parte dei nostri concittadini circa la presenza sempre più costante di cinghiali nelle aree e spazi pubblici e nelle strade della nostra città. In particolare, si sono verificati avvistamenti in zone trafficate e a volte davanti a scuole, giardini e rotatorie». Così inizia l’interrogazione presentata in Consiglio Comunale dal Consigliere di Fratelli d’Italia Pietro Pedoni. «Ho depositato un’interrogazione rivolta al sindaco e all’Assessore competente – precisa il consigliere del partito di Giorgia Meloni - per chiedere quali azioni intendere mettere in campo l’Amministrazione comunale, per dare risposta alla crescente preoccupazione tra cittadini e commercianti, soprattutto riguardo la sicurezza e valutato il numero di richieste di risarcimento da parte dei cittadini, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni».



Considerato che gli enti preposti alla gestione della fauna - sottolinea Pedoni - hanno l'obbligo di fornire risposte concrete alle problematiche dovute all’eccessivo numero di cinghiali, si rende necessario adottare adeguate strategie di gestione della specie. Nello specifico – precisa il consigliere di Fratelli d’Italia - si chiede alla Giunta se è previsto un piano di coordinamento con la Regione Sardegna, e gli enti preposti per la gestione e il contenimento della fauna selvatica e quali azioni si intendono adottare per la prevenzione e la sicurezza dei cittadini, soprattutto in prossimità di scuole, parchi pubblici e strade.