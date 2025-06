S.A. 21:08 Aquila Bonelli, il rapace estinto fa ritorno in Sardegna Il rapace si è estinto alcuni decenni fa in Sardegna. Sette esemplari verranno reintrodotti nell’isola, precisamente nel Parco Regionale Naturale di Tepilora che abbraccia i comuni di Bitti, Lodé, Posada e Torpé



CAGLIARI - Sette esemplari di “aquila Bonelli”, il rapace che si è estinto alcuni decenni fa in Sardegna, verranno reintrodotti nell’isola, precisamente nel Parco Regionale Naturale di Tepilora che abbraccia i comuni di Bitti, Lodé, Posada e Torpé. I rapaci verranno liberati all’alba di domani, 27 giugno, grazie al progetto Life Abilas, che vede la collaborazione dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, dell’Agenzia Forestas (impegnata nella gestione delle aree forestali interessate dal progetto), di e-distribuzione S.p.A. (partner per la mitigazione del rischio lungo le linee elettriche) e del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat di Madrid (Grefa), con una consolidata esperienza internazionale nella reintroduzione dell’Aquila di Bonelli e dell’associazione Abbilarjos.



Si tratta di un’occasione importante, non solo per conoscere da vicino un progetto di conservazione ambientale che mira alla tutela dell’Aquila di Bonelli, ma anche per contribuire alle azioni concrete previste dal progetto e ad eventuali proposte che potranno riguardare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e l’attualizzazione dei Formulari Standard dei Dati (SDF), con l’obiettivo di includere le aree chiave per la specie all’interno della rete Natura 2000. Il progetto, co-finanziato dall’Unione Europea, si inserisce nel solco del precedente programma LIFE Aquila A-Life, proseguendo e potenziando gli obiettivi di conservazione e monitoraggio della rara specie rapace, estinta in Sardegna. L’evento è organizzato in collaborazione con il Parco di Tepilora. Il progetto Life Abilas verrà presentato martedì 1° luglio, a partire dalle 9.30 nella sala anfiteatro, in via Roma 253, a Cagliari.