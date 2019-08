Condividi | Red 15:18 Prenderà il via domani, venerdì 30 agosto, la festa religiosa in onore de Les Maries, nella chiesa medievale di Nostra Signora della Speranza, sulla strada Alghero-Bosa (al chilometro6 della Strada provinciale 105) Celebrazioni algheresi per Les Maries



ALGHERO – Prenderà il via domani, venerdì 30 agosto, la festa religiosa in onore de Les Maries, nella chiesa medievale di Nostra Signora della Speranza, sulla strada Alghero-Bosa (al chilometro6 della Strada provinciale 105). Fino a sabato 7 settembre, sono previsti il Rosario, la Novena e la Santa Messa dalle 18.



Il giorno della festa, domenica 8, inizierà con le Sante Messe alle 9.00 ed alle 10.30. Alle 18, l’appuntamento è con la Messa solenne e, a seguire, la Processione, con la benedizione dei campi, accompagnata dalla Banda musicale “A.Dalerci”. La celebrazione civile è in programma sabato 7 e domenica 8, con una programmazione che da spazio alla tradizione musicale algherese, con il Coro Polifonico Algherese ed il “Grup Lo Rall”.



Spazio anche ad ospiti catalani: presenti il gruppo di rumba catalana "Ai Ai Ai", a cura della Plataforma per la llengua. Sabato 7, l'associazione culturale Saber i sabor proporrà la gara gastronomica "Los plats de la tradició algueresa". Per le iscrizioni, si può telefonare ai numeri 349/5748449 o 347/3455464. La festa è organizzata dal Comitato del 2019, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.