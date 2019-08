video Condividi | A.B. 18:00 «Pronti a testare la green-zone»



Andreino Arba, titolare insieme al fratello dello storico "Bar in Centro", in Via Mazzini, ad Alghero, punto di riferimento per generazioni di giovani e ragazzi e fulcro della vita notturna, promuove la scelta dell´assessorato comunale alla Mobilità di sperimentare alcune aree pedonali urbane. «Pronti a collaborare con l´Amministrazione, come abbiamo sempre fatto», sottolinea, così da studiare metodi e modi per venire incontro alle esigenze di tutti: giovani, imprese e residenti. Le sue parole al microfono di Alguer.it Commenti Andreino Arba, titolare insieme al fratello dello storico "Bar in Centro", in Via Mazzini, ad Alghero, punto di riferimento per generazioni di giovani e ragazzi e fulcro della vita notturna, promuove la scelta dell´assessorato comunale alla Mobilità di sperimentare alcune aree pedonali urbane. «Pronti a collaborare con l´Amministrazione, come abbiamo sempre fatto», sottolinea, così da studiare metodi e modi per venire incontro alle esigenze di tutti: giovani, imprese e residenti. Le sue parole al microfono di • Guarda e condividi il video su Alguer.tv