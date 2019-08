Condividi | Red 15:48 Incontro a Porta Terra del sindaco di Alghero Mario Conoci con la delegazione catalana presente in città, ospite dell’Obra cultural, per le tradizionali Festes del 31 Agost. Diputació e Generalitat più vicine Conoci incontra la delegazione catalana



ALGHERO - Incontro a Porta Terra del sindaco di Alghero Mario Conoci con la delegazione catalana presente in città, ospite dell’Obra cultural, per le tradizionali Festes del 31 Agost. Il primo cittadino ha ricevuto Josep Tarín (consigliere della Diputació de Barcellona, delegato per la mobilità e parchi naturali), Jordi Padrós (coordinatore delle aree parco della Diputació), Xavier Roget (responsabile della Commissione bilaterale) ed Oriol Ponsatí–Murlà (direttore de l'Institució lletres catalanes della Generalitat de Catalunya).



Con loro, Pino Tilocca ed Antonio Torre, presidente dell’Obra cultural de l'Alguer e delegato dell’Institut d’estudis catalans di Alghero. Conoci ha ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere ed approfondire i rapporti con la Catalogna, in special modo le relazioni culturali ed economiche tra le due comunità.



A tal proposito, il sindaco di Alghero sarà presente, come ospite d’onore, al prestigioso appuntamento con l’inaugurazione del corso di studi 2019/2020 dell’Institut d’estudis catalans di Barcellona. L'appuntamento è previsto per il mese di ottobre.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti ALGHERO - Incontro a Porta Terra del sindaco di Alghero Mario Conoci con la delegazione catalana presente in città, ospite dell’Obra cultural, per le tradizionali Festes del 31 Agost. Il primo cittadino ha ricevuto Josep Tarín (consigliere della Diputació de Barcellona, delegato per la mobilità e parchi naturali), Jordi Padrós (coordinatore delle aree parco della Diputació), Xavier Roget (responsabile della Commissione bilaterale) ed Oriol Ponsatí–Murlà (direttore de l'Institució lletres catalanes della Generalitat de Catalunya).Con loro, Pino Tilocca ed Antonio Torre, presidente dell’Obra cultural de l'Alguer e delegato dell’Institut d’estudis catalans di Alghero. Conoci ha ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere ed approfondire i rapporti con la Catalogna, in special modo le relazioni culturali ed economiche tra le due comunità.A tal proposito, il sindaco di Alghero sarà presente, come ospite d’onore, al prestigioso appuntamento con l’inaugurazione del corso di studi 2019/2020 dell’Institut d’estudis catalans di Barcellona. L'appuntamento è previsto per il mese di ottobre.Nella foto: un momento dell'incontro