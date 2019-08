Condividi | Red 17:28 La città vecchia si è svegliata con una gradita sorpresa. Questa mattina, dal balcone Eleonora, che si affaccia su Piazza del Municipio, Mauro Uselli ha voluto regalare un tributo in musica alla sua città natale, Alghero Uselli, risveglio dal balcone Eleonora



ALGHERO - La città vecchia si è svegliata con una gradita sorpresa. Questa mattina (venerdì), dal balcone Eleonora, che si affaccia su Piazza del Municipio, Mauro Uselli ha voluto regalare un tributo in musica alla sua città natale, Alghero.



Il terzo e forse ultimo degli appuntamenti con i “Risvegli alla città” ha riunito una folla di appassionati ed estimatori, che lo ha seguito ed immortalato in una delle sue performance live più riuscite. Le note si abbracciavano una dietro l’altra in una catena melodica che partiva da Piazza del Municipio per riecheggiare nelle vie più interne e nascoste del centro storico. Sono le “Suites” per violoncello di Johan Sebastian Bach, che il maestro Uselli ha rivisitato e reinterpretato per flauto traverso, arricchendole di virtuosismi ed improvvisazioni. Momenti musicali dedicati al risveglio, che ben si armonizzano con il tubare dei colombi e l’eco della marina che frizzante, bagna il Forte della Maddalena. Mauro Uselli ha portato il suo bagaglio di recenti esperienze londinesi coniando un nuovo modo di leggere la musica: “respirandola”.



La musica dall’accordatura a 432hertz, riproduce suoni che riescono a stimolare reazioni positive nello spirito umano. Per questo, il suo pubblico l’ha ascoltata ad occhi chiusi, respirandola, lasciando accarezzare le corde dell’anima e favorendo il rilassamento del corpo. Studi di musicoterapia, che lo stesso Uselli ha utilizzato nelle sue lezioni, in particolare con i bambini affetti da disturbi nervosi, che provocavano loro l’irrigidimento delle mani. Anche questo appuntamento è stato arricchito dalla presenza dell’amico Pier Luigi Alvau, autorevole esponente del mondo culturale algherese.



Nella foto: un momento dell'esibizione Commenti ALGHERO - La città vecchia si è svegliata con una gradita sorpresa. Questa mattina (venerdì), dal balcone Eleonora, che si affaccia su Piazza del Municipio, Mauro Uselli ha voluto regalare un tributo in musica alla sua città natale, Alghero.Il terzo e forse ultimo degli appuntamenti con i “Risvegli alla città” ha riunito una folla di appassionati ed estimatori, che lo ha seguito ed immortalato in una delle sue performance live più riuscite. Le note si abbracciavano una dietro l’altra in una catena melodica che partiva da Piazza del Municipio per riecheggiare nelle vie più interne e nascoste del centro storico. Sono le “Suites” per violoncello di Johan Sebastian Bach, che il maestro Uselli ha rivisitato e reinterpretato per flauto traverso, arricchendole di virtuosismi ed improvvisazioni. Momenti musicali dedicati al risveglio, che ben si armonizzano con il tubare dei colombi e l’eco della marina che frizzante, bagna il Forte della Maddalena. Mauro Uselli ha portato il suo bagaglio di recenti esperienze londinesi coniando un nuovo modo di leggere la musica: “respirandola”.La musica dall’accordatura a 432hertz, riproduce suoni che riescono a stimolare reazioni positive nello spirito umano. Per questo, il suo pubblico l’ha ascoltata ad occhi chiusi, respirandola, lasciando accarezzare le corde dell’anima e favorendo il rilassamento del corpo. Studi di musicoterapia, che lo stesso Uselli ha utilizzato nelle sue lezioni, in particolare con i bambini affetti da disturbi nervosi, che provocavano loro l’irrigidimento delle mani. Anche questo appuntamento è stato arricchito dalla presenza dell’amico Pier Luigi Alvau, autorevole esponente del mondo culturale algherese.Nella foto: un momento dell'esibizione