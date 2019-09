Condividi | Red 22:40 Oggi pomeriggio, dopo la segnalazione pervenuta da due Carabinieri fuori servizio, presenti sulla spiaggia “Sa Mesa Longa”, che hanno visto un windsurfista in difficoltà a causa della rottura dell’alberatura del surf, nello specchio acqueo antistante la spiaggia, prontamente è stata disposta l’uscita della motovedetta Cp307 della Guardia costiera-Capitaneria di porto di Oristano Soccorso surfista in difficoltà



ORISTANO – Oggi pomeriggio (lunedì), dopo la segnalazione pervenuta da due Carabinieri fuori servizio, presenti sulla spiaggia “Sa Mesa Longa”, che hanno visto un windsurfista in difficoltà a causa della rottura dell’alberatura del surf, nello specchio acqueo antistante la spiaggia, prontamente è stata disposta l’uscita della motovedetta Cp307 della Guardia costiera-Capitaneria di porto di Oristano. Contemporaneamente, la Sala operativa ha contattato diversi operatori di stabilimenti e noleggio imbarcazioni della zona.



