Villamassargia: un ettaro in fumo

VILLAMASSARGIA – Un incendio è divampato nelle campagne di Villamassargia, in località Sorgente S'Ortu Sucossu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Siliqua, coadiuvata da diverse squadre della macchina antincendio della Regione autonoma della Sardegna.



