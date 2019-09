Condividi | Red 13:08 Presentata a Cagliari la 12esima edizione del“Festival della Letteratura di viaggio D.H.Lawrence”, in programma da giovedì 5 a domenica 8 settembre tra Mandas, Isili e Laconi Letteratura di viaggio: Festival al via



CAGLIARI - Presentata a Cagliari la 12esima edizione del“Festival della Letteratura di viaggio D.H.Lawrence”, in programma da giovedì 5 a domenica 8 settembre tra Mandas, Isili e Laconi. È un evento organizzato dall'Associazione Enti locali per le Attività culturali e di spettacolo, promosso dal Comune di Mandas, in collaborazione con i Comuni di Laconi ed Isili, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, dell'Assessorato regionale della Pubblica istruzione, della Fondazione Sardegna film commission e dell'Arst.



Quattro giornate da vivere alla scoperta di Trexenta e Sarcidano ricordando, a quasi cento anni di distanza, il viaggio nell’Isola di David Herbert Lawrence, considerato tra le figure più emblematiche del XX secolo. Un’occasione per approfondire da una parte i variegati contenuti culturali proposti in cartellone e dall’altra le bellezze dei territori di Mandas, Isili e Laconi, meta attrattiva per turisti locali ed internazionali, che potranno essere fruite attraverso le suggestive tratte percorse sul Trenino verde, messo a disposizione dall’Arst. Infatti, sono numerosi i percorsi e gli itinerari tematici dedicati ai luoghi visitati e descritti dallo scrittore nel suo “Mare e Sardegna”.



Diversi gli ospiti che si susseguiranno nel ricco programma di eventi, che prevede non soltanto la presentazione di autori e libri, ma anche reading, spettacoli, incontri e convegni, la proiezione di film in collaborazione con la Fondazione film commission Sardegna, e le degustazioni di prodotti enogastronomici tipici del territorio. Il Festival, che gode anche del patrocinio dell'associazione Touring club italiano, si rivolge ad un pubblico ampio, e con le sue proposte mira a coinvolgere giovani e meno giovani. E proprio l'Associazione ha insignito il Comune di Laconi del prestigioso riconoscimento della Bandiera arancione, conferito ai piccoli Comuni che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità.