Cor 9:19 A Martis il Festival letterario Ethno´s Sta per partire la IV edizione di Ethno’s Festival letterario, un festival che racchiude letteratura, arte, performance e teatro, ideato dall’Associazione Elighe Aps



MARTIS - Dal piccolo mondo racchiuso nei confini di Martis in Anglona si esplora la grandezza della letteratura e delle arti che, in realtà, confini non ne ha. Sta per partire la IV edizione di Ethno’s Festival letterario, un festival che racchiude letteratura, arte, performance e teatro, ideato dall’Associazione Elighe Aps, che ne cura interamente l’organizzazione, patrocinato dal comune di Martis e finanziato con il contributo della Regione Sardegna, Camera di Commercio con Salude&Trigu e con l’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas. Il festival e i suoi eventi rientrano sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) ed è reso possibile anche grazie al prezioso contributo di partner come il Sistema Bibliotecario Sbangl che ogni anno partecipa attivamente con le idee, laboratori e mostre originali.



Nel centenario della morte di Franz Kafka, Ethno’s Festival celebra l’impatto incalcolabile che la penna e il pensiero di Kafka ha avuto sulla letteratura e la cultura, e si interroga sul significato della metamorfosi per noi, dando risposte concrete negli appuntamenti in programma dall’8 novembre al 29 novembre, in cinque serate tutte profondamente diverse e originali al tempo stesso. Prima di tutto, Ethno’s è un festival che cresce. Ne sono prova i nomi nel cartellone principale. Ma è anche un festival che ascolta. La “direzione artistica” è sempre più condivisa: fra gli operatori del territorio, lo staff, i soci dell’Associazione Elighe che ormai si fa interamente carico dell’organizzazione. L’obiettivo è quello di creare una miscela equilibrata fra lo sviluppo del tema, lo scambio di esperienze, e il rilievo delle proposte, che hanno l’orgoglio di creare qualcosa di importante in un territorio marginale. Questo piccolo centro dell’Anglona, con poco più di 400 abitanti, vuole così diventare anche un modello di rilancio culturale per altri piccoli centri della Sardegna, collaborando in modo aperto e sperimentale con scuole, biblioteche, e comunità locali.



Gli spettacoli, reading, performance, vedranno alternarsi sul palco Ginevra di Marco, Davide Toffolo nel suo connubio con Arrogalla, Denise Gueye con Marco Carta, Valerio Aprea, l’apprezzatissimo Claudio Morici che torna ad Ethno’s con un nuovo lavoro. Per un cartellone di tutto rispetto, originale, affascinante. Nanni Campus, direttore artistico del Festival e autore: «Alla fine di queste riflessioni, intrecciati questi percorsi, cosa significa, dunque, per noi, questa metamorfosi? In fondo è una riflessione quella legata al tema della marginalità, che abbiamo già affrontato nelle edizioni precedenti di Ethno’s. Cosa possiamo fare del nostro essere piccoli? In Kafka tutto ciò che è piccolo o debole è importantissimo. Chi si percepisce come piccolo non vuole amministrare la giustizia e la legge, non solo perché non si sente in grado di farlo, ma perché intuisce che nel loro esercizio esse finiscono per diventare sempre arbitrio e potere sovrano. Solo il nostro essere piccoli può farci sfuggire al sordido, e renderci incorruttibili».