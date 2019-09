Condividi | Cor 10:55 Il volo in programma ieri sera dall´aeroporto di Fiumicino atterra ad Alghero con circa 5 ore di ritardo. Comprensibili disagi tra i passeggeri costretti a sbarcare ben oltre le 3 della mattina Alitalia, maxi-ritardo sul Roma-Alghero



ALGHERO - Maxi ritardo ieri notte (lunedì) per il volo AZ01579 di Alitalia, in servizio dall'aeroporto di Roma-Fiumicino e diretto ad Alghero. Previsto alle 22.40, l'atterraggio sulla pista sarda è avvenuto soltanto alle ore 3.15 della mattina.



Poco meno di 5 ore il ritardo accumulato sulla pista della Capitale. Comprensibili i disagi tra i passeggeri in attesa dell'imbarco ed al successivo sbarco in Riviera del corallo nel pieno della notte.



Una situazione simile si era verificata il giorno prima, con i dipendenti aeroportuali costretti agli straordinari notturni. Domenica era stato il Boeing 737-800 di Air Europa ad accumulare 4 ore di ritardo sul volo proveniente da Madrid.