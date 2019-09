Condividi | Red 8:16 Nuovi stalli per una sosta autorizzata fino a 60´ in alcune vie del centro sono stati individuati con un´ordinanza firmata ieri mattina. Con questa nuova disposizione, l´Amministrazione comunale di Sassari ha creato nuovi spazi di sosta senza ridurre gli stalli riservati ai residenti Sassari: soste di un´ora in centro



SASSARI - Nuovi stalli per una sosta autorizzata fino a 60' in alcune vie del centro sono stati individuati con un'ordinanza firmata ieri mattina (mercoledì). Con questa nuova disposizione, l'Amministrazione comunale di Sassari ha creato nuovi spazi di sosta senza ridurre gli stalli riservati ai residenti.



Da ieri, sono previsti parcheggi con disco orario fino ad un'ora in Via Politeama, Via Carlo Alberto, tra Via Enrico Costa e l’Emiciclo Garibaldi, ed in Via Spano (circa trentacinque nuovi posti). Inoltre, è stato esteso l’orario di sosta dagli attuali 15' a 60' per tutti i veicoli negli stalli presenti in Via Cagliari, tra Piazza Castello e Viale Umberto, ed in Via Enrico Costa, tra Via Brigata Sassari e Via Carlo Alberto.



