Ancora incendi nell´Isola a Nuoro

CAGLIARI - Dei quindici incendi che si sono registrati ieri (giovedì) sul territorio regionale, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Villanovafranca e di Nuoro. Il primo rogo è divampato nelle campagne di Villanovafranca, in località Br.cu Friariosu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Barumini, coadiuvata da una squadra di Forestas appartenente alla macchina antincendio della Regione autonoma della Sardegna. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 17.



