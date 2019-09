Condividi | Red 10:16 Mercoledì 11 settembre, in occasione della ricorrenza, l´Omnium cultural de l´Alguer, con la collaborazione dell´Ofici de l´Alguer de la Generalitat de Catalunya ed il supporto del Comune di Alghero, organizza un gesto di solidarietà per il popolo catalano Diada nacional de Catalunya a l´Alguer



ALGHERO - Mercoledì 11 settembre, in occasione della Diada nacionale de Catalunya, l'Omnium cultural de l'Alguer, organizza un gesto di solidarietà per il popolo catalano. L'evento è organizzato con la collaborazione dell'Ofici de l'Alguer de la Generalitat de Vatalunya ed il supporto del Comune di Alghero.



Nella Sala del Consiglio comunale, in Via Columbano, alle 18, sono previsti i saluti del sindaco di Alghero Mario Conoci e delle autorità presenti. Poi, la parola verrà lasciata a Pere Matans, per la conferenza intitolata “Catalunya, la diada de l'11 de Setembre, passat, present i futur!”.



La serata sarà coordinata dal presidente dell'Omnium cultural de l'Alguer Stefano Campus. Sarà una nuova occasione per confermare e stringere ulteriormente i rapporti tra Alghero e la Catalunya.



