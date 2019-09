video Condividi | S.O. 7:42 «False promesse, pescatori algheresi abbandonati»



L´ex assessora allo Sviluppo economico della città, oggi consigliera comunale ad Alghero, si schiera come un tempo a favore delle attività produttive del territorio e chiede immediati interventi per i pescatori. «Nonostante le tante promesse fatte in campagna elettorale dalla Lega, nulla è stato fatto e i pescatori algheresi si sentono completamente abbandonati» sottolinea con fermezza in aula Ornella Piras, che chiede al sindaco di farsi carico delle tante problematiche del mercato del Primo pescato e del comparto. Le sue parole in occasione del Consiglio comunale di martedì.