Un incendio a Sa Segada, due principi di incendio nella pineta di Maria Pia e un intervento per liberare una donna rimasta chiusa in un bagno pubblico. Questi gli interventi dei firemen algheresi per oggi Alghero: giornata di superlavoro per i Vigili del fuoco



ALGHERO – Giornata di superlavoro per i Vigili del fuoco di Alghero. Alle 7.30 di oggi (venerdì), gli uomini del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuti per spegnere un incendio nella zona di Sa Segada.



Le sterpaglie in fiamme erano molto vicine ad un'abitazione. L'intervento si è concluso intorno alle 9. Alle 15.30, invece, i firemen algheresi hanno dovuto domare due principi di incendi nella pineta di Maria Pia, divampati a 300metri di distanza uno dall'altro.



Le sterpaglie in fiamme erano molto vicine ad un'abitazione. L'intervento si è concluso intorno alle 9. Alle 15.30, invece, i firemen algheresi hanno dovuto domare due principi di incendi nella pineta di Maria Pia, divampati a 300metri di distanza uno dall'altro.

Infine, un intervento non pericoloso, ma sicuramente utile. Infatti, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare una donna rimasta chiusa nel bagno pubblico all'interno dei giardini pubblici, sul lato dello Scalo Tarantiello.