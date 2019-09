Condividi | Red 18:21 Ad Ovodda, nell’ambito di mirati servizi di vigilanza alla circolazione stradale predisposti dal Comando provinciale Carabinieri di Nuoro, i militari della locale Stazione hanno eseguito il controllo di un’autovettura con alla guida un 55enne Rifiuta l´etilometro: 55enne nei guai



OVODDA - I Carabinieri della Stazione di Ovodda hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria un 55enne di Ottana, ritenuto responsabile del reato di rifiuto accertamento di guida in stato di alterazione psico-fisica. Ad Ovodda, nell’ambito di mirati servizi di vigilanza alla circolazione stradale predisposti dal Comando provinciale Carabinieri di Nuoro, i militari della locale Stazione hanno eseguito il controllo di un’autovettura con alla guida un 55enne.



L’uomo è apparso ai militari operanti in condizioni psicofisiche non ottimali, circostanza tale da far approfondire gli accertamenti tramite l’apparato etilometro in dotazione alle pattuglie automontate dell’Arma. Nonostante ciò, il 55enne ha rifiutato di sottoporsi alle dovute verifiche.



