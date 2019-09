Condividi | A.B. 21:02 Nel match valido per la terza giornata del girone A, i bianchi galluresi passano due vlte in vantaggio, prima con Biancu e poi con Pennington, ma vengono raggiunti dalle reti di Piana e Semprini nel primo tempo e di Tommasini nella ripresa, che danno la vittoria per 3-2 ai toscani, in dieci per gli ultimi dieci minuti di gioco a causa della doppia ammonizione a Risaliti Serie C: Olbia beffata a Pontedera



OLBIA – Olbia sconfitta sul campo del Pontedera. Nel match valido per la terza giornata del girone A, i bianchi galluresi passano due vlte in vantaggio, prima con Biancu e poi con Pennington, ma vengono raggiunti dalle reti di Piana e Semprini nel primo tempo e di Tommasini nella ripresa, che danno la vittoria per 3-2 ai toscani, in dieci per gli ultimi dieci minuti di gioco a causa della doppia ammonizione a Risaliti. Prima del via, si è osservato un minuto di raccoglimento in memoria del tifoso locale Luca Giacomelli, prematuramente scomparso.



PRIMO TEMPO. All'11'. Ospiti in vantaggio con una perfetta punizione di Biancu. Poco dopo la mezz'ora, su azione d'angolo, è l'incornata di Piana a valere il pari. Al 43', è Pennington, dai 18metri, a trovare la rete dell'1-2. Nel recupero del primo tempo, nuovo pareggio toscano con Semprini, che risolve in mischia.



SECONDO TEMPO. L'Olbia sembra controllare il match ma, al 64', Mannini innesca Tommasini, che trova la rete che decide la sfida. Mister Filippi inserisce Lella per Pennington al 70' e, sei minuti dopo, Crosta e Vallocchia per Van Der Want e Doratiotto. Subito dopo, bella palla di Ogunseye, che non trova nessun compagno pronto alla deviazione sottomisura. Al minuto 81, seconda ammonizione nel giro di dieci minuti per Risaliti e Pontedera in dieci. Ivan Marai decide allora di sostituire Serena e Semprini con Giuliani e Cigagna. A due minuti dalla fine, Negro subentra a Tommasini mentre, per gli ospiti, Mastino cede il posto a Verde allo scadere. Nel recupero, prima Ogunseye e poi proprio il neoentrato Verde sfiorano il pari di testa. Il Pontedera resiste e conquista i tre punti.



PONTEDERA-OLBIA 3-2:

PONTEDERA: Mazzini, Risaliti, Piana, Ropolo, Serena (38’st Giuliani), Bernardini, Calcagni, Barba, Mannini, Tommasini (43’st Negro), Semprini (38’st Cigagna). Allenatore Ivan Maraia.

OLBIA: Van der Want (31’st Crosta), Mastino (45’st Verde), Dalla Bernardina, La Rosa, Pisano, Pennington (25’st Lella), Muroni, Biancu, Doratiotto (31’st Vallocchia), Parigi, Ogunseye. Allenatore Michele Filippi.

ARBITRO: Antonino Costanza di Agrigento.

RETI: 11’ Biancu, 32’ Piana, 43’ Pennington, 46’pt Semprini, 19’st Tommasini,



