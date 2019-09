Condividi | Red 20:09 Domani mattina, nella Sala Rossa di Via Columbano, a Palazzo Civico, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell´edizione 2019. La manifestazione è in programma sabato Festa del volontariato ad Alghero: martedì la presentazione



ALGHERO - Domani, martedì 10 settembre, alle 10.30, nella Sala Rossa di Via Columbano, a Palazzo Civico, si terrà la conferenza stampa di presentazione della "Festa del volontariato 2019". La manifestazione, in programma sabato 14 settembre ad Alghero, oltre che un evento all'insegna della solidarietà e dell'intrattenimento, si prefigge di offrire alla comunità una maggiore informazione sulle attività delle numerose associazioni di volontariato cittadine. La conferenza stampa sarà tenuta dal sindaco di Alghero Mario Conoci e dall'assessore comunale ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris, con il presidente della Consulta del volontariato Sergio Melis.