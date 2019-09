Condividi | Red 21:14 Gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ozieri hanno individuato nelle campagne di Burgos una piantagione costituita da circa 160 piantine, messe a dimora in un terreno di circa 150metri quadri, recintato con una rete metallica per la protezione dagli animali Burgos: sequestrate 160 piantine di sostanza stupefacente



OZIERI - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Ozieri ha sequestrato una piantagione costituita da circa 160 piantine di canapa indiana. Gli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza, nel corso di un servizio di controllo del territorio, particolarmente intensificati in questo periodo soprattutto nell’area del Goceano, hanno individuato nelle campagne di Burgos una piantagione costituita da circa 160 piantine.



Le piantine erano state messe a dimora in un terreno di circa 150metri quadri. Si trattava di un appezzamento di terreno recintato con una rete metallica per la protezione dagli animali.



