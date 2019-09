Condividi | Red 23:04 Oggi, si sono registrati due incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale di vigilanza ambientale nell´Isola, nelle campagne di Samugheo, in località Codina Liscinosa, e nell´agro di Suelli, in località San Giorgio Incendi a Samugheo e Suelli



CAGLIARI – Oggi (lunedì), si sono registrati due incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale di vigilianza ambientale nell'Isola, nelle campagne di Samugheo, in località Codina Liscinosa, e nell'agro di Suelli, in località San Giorgio. Il primo rogo ha visto l'intervento di due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Fenosu e di Sorgono.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestale, coadiuvata dal Gauf di Oristano, dai sei squadre di Forestas e di una dei Barracelli di Samugheo. L’incendio ha bruciato una superficie di circa 4ettari. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle 13.24.



