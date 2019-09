Condividi | Red 9:13 L’Ofici de l’Alguer de la Generalitat de Catalunya commemora la Festa nazionale della Catalogna. Si tratta di un recital poetico musicale, aperto a tutti i cittadini di Alghero, in programma questa sera, a Villa Mosca Festa della Catalogna ad Alghero



ALGHERO - L'Ofici de l'Alguer de la Generalitat de Catalunya commemora la Festa nazionale della Catalogna, con una serata all’insegna della poesia catalana accompagnata del canto flamenco, oggi (martedì), alle 19.30, a Villa Mosca, alla presenza delle autorità locali e regionali. L'11 settembre 1714 significò la fine della Guerra di successione nella Catalogna e l’inizio di un’epoca nella quale si persero le libertà secolari.



La “Diada nacional de Catalunya” ricorda la sconfitta e la perdita delle libertà, in una giornata, l’11 settembre appunto, per la affermazione nazionale. Dal momento della sua istituzione, nel 2009, la rappresentazione della Generalitat di Catalunya nella città catalana di Sardegna, ha commemorato la “Diada” con attività culturali e di approfondimento storico. Soltanto l’esecuzione dell’articolo 155 da parte dello Stato spagnolo ha impedito la realizzazione degli eventi della Diada nacional del 2018, conseguenza della chiusura delle Delegazioni catalane all’estero.



Adesso, con la ripresa delle attività, l’Ofici de l’Alguer della Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia, ha organizzato il recital poetico musicale “Emparaulant la vida” di Sílvia Bel, accompagnata della musica e del canto flamenco di Juan Manuel Galeas & Company. Bel, nota attrice catalana di teatro, cinema e televisione, offrirà un spettacolo che è un recital di poesia catalana contemporanea e, allo stesso tempo, un concerto. La serata è aperta a tutti i cittadini.



