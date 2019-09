video Condividi | Red 17:03 Presentata oggi, nella Sala Rossa del municipio di Alghero, in Via Columbano, la “Festa del volontariato 2019”, la manifestazione che offre ai cittadini una serata all´insegna della solidarietà e dell´intrattenimento, prevista per sabato, a Lo Quarter, dalle 17 Festa del volontariato: presentazione in municipio



ALGHERO - Presentata oggi (martedì), nella Sala Rossa del municipio di Alghero, in Via Columbano, la “Festa del volontariato 2019”, la manifestazione che offre ai cittadini una serata all'insegna della solidarietà e dell'intrattenimento, prevista per sabato 14 settembre, a Lo Quarter, dalle 17. La manifestazione è organizzata dalla Consulta del volontariato di Alghero, con il partenariato del Csv Sardegna solidale, in collaborazione con tutte le associazioni di volontariato del territorio.



L'evento, giunto alla quarta edizione, propone una serie di attività dedicate ai bambini, agli anziani, ai disabili ed alle famiglie. Ma non solo, la festa si prefigge di sensibilizzare la popolazione sul lavoro che svolgono le associazioni presenti nel territorio, sull’offerta di servizi alla collettività. Questa mattina, il sindaco Mario Conoci ha presentato la manifestazione con l’assessore comunale ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris ed al presidente della Consulta del volontariato Sergio Melis. «Una ricchezza insostituibile - ha dichiarato il primo cittadino - l’opera svolta dalle associazioni di volontariato ad Alghero e nel territorio è un moto perpetuo che non si ferma mai. Dobbiamo ringraziare ogni giorno coloro che si spendono quotidianamente per la solidarietà, l’assistenza, la disponibilità verso gli altri. Con la loro opera, spesso complementare a quella dell'Amministrazione, le associazioni rendono la città più attenta ai più deboli, più solidale, più ricca».



La manifestazione, oltre che una serata all'insegna della solidarietà e dell'intrattenimento, si prefigge di promuovere nella collettività il valore dell’appartenenza al mondo del volontariato. «Un mondo silenzioso che lavora incessantemente e silenziosamente - ha commentato Salaris - e che ha tanta voglia di dare, di partecipare, con tantissimi operatori che contribuiscono a svolgere attività di supporto nei settori dell'assistenza». Melis intende facilitare ancora di più una concreta aggregazione fra le varie associazioni, in modo da condividere gli obbiettivi, La manifestazione è patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, in coordinamento con l'Assessorato comunale ai Servizi sociali.



