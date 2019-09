video Condividi | Cor 15:30 Terminati tutti i lavori edili e di impiantistica, si passera subito agli allestimenti degli arredi. Si ipotizzano già le date per l´apertura ufficiale della nuova piscina di Alghero: tra maggio e giugno 2020. Già a lavoro sulla gestione: Peru e Salaris tracciano le tempistiche Road-map: in vasca da maggio 2020



ALGHERO - Cresce l'attesa in città per l'apertura della nuova piscina comunale coperta di Alghero, un'opera sempre annunciata ma puntualmente rimandata, oggi alle battute finali. Con la consegna dell'impianto prevista per il mese di dicembre, come confermato dai tecnici della ditta che esegue i lavori [ LEGGI ], si iniziano già a ipotizzare le prime date di apertura del nuovo impianto al pubblico.Terminati tutti i lavori edili e di impiantistica, si passera subito agli allestimenti degli arredi. Se tutto andrà bene insomma, «dal mese di maggio potranno essere avviate le prime attività» precisa Maria Grazia Salaris, assessore allo Sport del comune di Alghero, presente quest'oggi nel cantiere di Maria Pia insieme ai consiglieri comunali della III e IV Commissione [ GUARDA ].Gli amanti del nuoto invernale insomma, dopo aver aspettato decenni per vedere il primo impianto pubblico coperto, dovranno pazientare ancora una stagione. «L'obbiettivo è avere la struttura piamente fruibile ed aperta al pubblico per la prossima stagione estiva» conferma con prudenza al microfono dell'assessore comunale ai Lavori pubblici, Antonello Peru.