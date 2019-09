Condividi | S.O. 12:20 Da Alghero alla Cambogia, "Viva La Vida Family" al Bahia Beach Club Alghero. L´appuntamento con la solidarietà è questa sera (venerdì) dalle ore 20 in poi sulla spiaggia algherese Rock e solidarietà al Bahia Beach Club



ALGHERO - Grande evento musicale di solidarietà nella Riviera del Corallo. Si terrà questa sera (venerdì), a partire dalle ore 20, la presentazione del progetto solidale nato grazie alla vendita del libro "Controvento" di Nicola Regina, che parla di uno speciale giro nel mondo. Il ricavato della vendita del libro e degli oggetti solidali è destinato al sostegno dei progetti della Onlus "Viva La Vida Family" con i bambini della Cambogia.



La onlus supporta bambini e ragazzi adolescenti che vivono in condizioni disagiate, con lo scopo di migliorare le loro vite, renderli autonomi, liberi e autosufficienti, rimuovendo gli ostacoli di ordine culturale, economico e sociale. Nicola Regina, il fondatore dell'associazione, si trova in Sardegna per un tour di tre giorni il cui scopo è incontrare i volontari sardi e raccontare il progetto solidale.



Presso il Bahia Beach Club Alghero, dalle ore 20 la presentazione del libro alla presenza dell'autore, a seguire live music con i BlackOut: Fabrizio Sanna voce, Bachisio Ulgheri chitarra, Fabio Carta basso e tastiere e Federico Canu batteria. L'evento si può svolgere grazie al prezioso contributo di Tholos Brewery, Birrificio 'Nora, Birrificio Artigianale Mogorese, Birrificio COROS, Birrificio Artigianale Chemu, Dolmen, Birra Kühbacher, Iskida Beer Firm e Birralguer Sardinian Craft Beer Festival.