Ancora ritardi nella definizione della continuità territoriale. E questo nonostante proclami e promesse puntualmente disattese. Sempre problemi sull'aeroporto di Alghero ed ancora disagi perfino sulle rotte in continuità Alitalia: stop all'Alghero-Roma da novembre



ALGHERO - Alitalia conferma lo stop per le date posteriori a sabato 16 novembre della rotta Alghero-Roma. L'allarme era giunto solo qualche giorno fa dall'ex sindaco di Alghero Mario Bruno [LEGGI] , ma dalla Regione non era giunto nessun chiarimento. Oggi (venerdì), la conferma arriva direttamente dalla compagnia aerea. Infatti, Alitalia sarebbe in attesa dalla Regione Sardegna per il via libera alla vendita.Attualmente, la compagnia di bandiera non ha infatti ancora ricevuto l'ok per poter mettere in vendita i voli da/per Roma Fiumicino in regime di continuità territoriale. I problemi sono dovuti al fatto che la tratta non era stata inizialmente assegnata a BlueAir, con Alitalia subentrata soltanto dietro un accordo tra le due compagnie.Di conseguenza, è necessario un intervento diretto della Giunta regionale a cui dovranno seguire gli atti del competente Assessorato ai Trasporti. La speranza, a questo punto, è che da Cagliari non tardino ancora: ogni giorno che passa rischia di avere pesanti ripercussioni sul già bistrattato territorio. Inoltre, ci comunicano che il volo è già caricato nei sistemi e quindi, appena il via libera arriverà, sarà disponibile immediatamente.