Condividi | Red 17:29 «Il presidente risolva subito il problema della continuità territoriale aerea da Alghero a Roma. Solo superficialità e scarsa attenzione possono aver determinato il grave problema per i sardi che non possono volare in regime agevolato a partire dal 17 novembre da Alghero a Roma Fiumicino». L´allarme è lanciato dal consigliere comunale, che chiama il presidente della Regione all´intervento risolutivo Continuità Alghero-Roma: Bruno scuote Solinas



ALGHERO - «Il presidente Solinas risolva subito il problema della continuità territoriale aerea da Alghero a Roma. Solo superficialità e scarsa attenzione possono aver determinato il grave problema per i sardi che non possono volare in regime agevolato a partire dal 17 novembre da Alghero a Roma Fiumicino». L'allarme è lanciato dal consigliere comunale Mario Bruno, che sollecita il presidente della Regione autonoma della Sardegna ad intervenire in difesa dei cittadini algheresi e di quanti utilizzano lo scalo Riviera del Corallo per raggiungere la Capitale.



«Eppure, sono tantissimi coloro che per problemi di salute, di lavoro, di studio, o per vacanza, chiedono alle agenzie di poter essere messi in condizione di prenotare un volo. Questo collegamento operato da Alitalia, dopo la rinuncia di Blue air, è incredibilmente aperto alle vendite solo fino al 16 novembre, per il giorno dopo e seguenti, compresi il ponte dell’Immacolata, Natale e Capodanno, allo stato attuale non è possibile prenotare ne con Alitalia, ne con nessuna altra compagnia aerea», sottolinea l'ex sindaco.



«Poichè tutti gli altri collegamenti in continuità territoriale (Alghero-Milano, Olbia-Roma e Olbia-Milano, Cagliari-Roma e Cagliari-Milano) sono regolarmente in vendita, tutto lascia pensare che si sia come minimo trascurato qualcosa nel momento dell’affidamento dei voli ad Alitalia, da parte della Regione, dopo la rinuncia di Blue air. Solinas proceda alla proroga immediatamente. Anche perché della nuova continuità si sono perse desolatamente le tracce», chiosa Bruno.



Nella foto: Mario Bruno