Grotte Nettuno: soccorso turista infortunato

ALGHERO – Oggi pomeriggio (venerdì), i militari della Guardia costiera di Alghero sono intervenuti, con il personale medico del 118, per prestare soccorso ad un turista olandese infortunatosi nel corso di una gita nelle Grotte di Nettuno. La richiesta di intervento è arrivata alla Sala operativa dell’Ufficio circondariale marittimo dal comandante di una delle navi adibite al trasporto di passeggeri alle Grotte.



I militari, operanti sotto il coordinamento del direttore marittimo del nord Sardegna, capitano di Vascello Maurizio Trogu, hanno imbarcato a bordo della motovedetta Cp871 il personale medico del 118, che ha potuto così portare i necessari primi interventi medici già alle Grotte di Nettuno. Dopo aver imbarcato il malcapitato, la motovedetta è velocemente tientrata rientro in porto.



Nella Banchina Dogana era già pronta un’autoambulanza, che ha accompagnato lo sfortunato turista all'Ospedale Civile. Il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Alghero, tenente di Vascello Pierclaudio Moscogiuri ha sottolineato che le operazioni di assistenza medica via mare vedono gli uomini della Guardia costiera, con quelli del 118, impegnati in procedure talvolta complesse, ma necessarie a garantire tempistiche di intervento ridotte a beneficio della salvaguardia dell’incolumità di tutti gli utenti del mare.



