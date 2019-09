Alghero-Roma: biglietti in vendita

12/9/2019 Continuità Alghero-Roma: Bruno scuote Solinas «Il presidente risolva subito il problema della continuità territoriale aerea da Alghero a Roma. Solo superficialità e scarsa attenzione possono aver determinato il grave problema per i sardi che non possono volare in regime agevolato a partire dal 17 novembre da Alghero a Roma Fiumicino». L´allarme è lanciato dal consigliere comunale, che chiama il presidente della Regione all´intervento risolutivo