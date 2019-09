Condividi | Red 12:16 Ieri mattina, su invito del consigliere regionale dei Riformatori sardi Aldo Salaris, oltre venti primi cittadini del territorio si sono incontrati a Bonorva a sostegno della battaglia sull’inserimento del principio di insularità in Costituzione Insularità: sindaci a raccolta



BONORVA - «Una grande soddisfazione la forte partecipazione di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori del Mejlogu, Goceano, Logudoro, Coros a sostegno della battaglia per l’inserimento del principio di insularità in costituzione». Questo il commento a caldo di Aldo Salaris, coordinatore e consigliere regionale dei Riformatori sardi, partito che prima di altri ha portato avanti l’iniziativa che ha poi coinvolto in maniera trasversale tutte le forze politiche della Sardegna.



Salaris ha lanciato l’appello, al quale hanno risposto i primi cittadini di Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Padria, Ploaghe, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Thiesi e Torralba, che si sono riuniti a Bonorva per un incontro sul tema dell’insularità. «Essere un’Isola ci porta a sostenere costi altissimi per i trasporti come anche per l’energia», sottolinea il consigliere regionale.



«Lo Stato non può pensare di non compensare questo gap su infrastrutture e servizi. I nostri conterranei scappano ed il fenomeno dello spopolamento sta diventando una piaga inarrestabile. Roma non può continuare a fare la furba - tuona Aldo Salaris, che conclude - ci spettano i soldi per coprire lo svantaggio naturale derivante dall’insularità».



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti BONORVA - «Una grande soddisfazione la forte partecipazione di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori del Mejlogu, Goceano, Logudoro, Coros a sostegno della battaglia per l’inserimento del principio di insularità in costituzione». Questo il commento a caldo di Aldo Salaris, coordinatore e consigliere regionale dei Riformatori sardi, partito che prima di altri ha portato avanti l’iniziativa che ha poi coinvolto in maniera trasversale tutte le forze politiche della Sardegna.Salaris ha lanciato l’appello, al quale hanno risposto i primi cittadini di Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Padria, Ploaghe, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Thiesi e Torralba, che si sono riuniti a Bonorva per un incontro sul tema dell’insularità. «Essere un’Isola ci porta a sostenere costi altissimi per i trasporti come anche per l’energia», sottolinea il consigliere regionale.«Lo Stato non può pensare di non compensare questo gap su infrastrutture e servizi. I nostri conterranei scappano ed il fenomeno dello spopolamento sta diventando una piaga inarrestabile. Roma non può continuare a fare la furba - tuona Aldo Salaris, che conclude - ci spettano i soldi per coprire lo svantaggio naturale derivante dall’insularità».Nella foto: un momento dell'incontro