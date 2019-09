Condividi | Antonio Burruni 19:07 Dopo la pausa per la Nazionale, riprende il massimo campionato italiano. I rossoblu scenderanno in campo domani pomeriggio al Tardini, alla ricerca del primo punto stagionale. Assenti per infortunio Cragno, Faragò, Nainggolan e Pavoletti Serie A: il Cagliari riparte da Parma



CAGLIARI - Dopo la pausa per il doppio impegno della Nazionale, riprende il campionato di serie A di calcio. Il Cagliari scenderà in campo domani, domenica 15 settembre, alle 15, al “Tardini” di Parma, alla ricerca del primo punto stagionale.



Rolando Maran ha dovuto ridisegnare la formazione tenendo presente le notizie provenienti dall'infermeria, viste le assenze di Cragno, Faragò, Nainggolan e Pavoletti e dovrebbe schierare Olsen tra i pali, Pisacane (favorito su Ceppitelli) e Klavan coppia centrale, con Pinna e Pellegrini esterni bassi, Nandez (o Ionita), Cigarini e Rog a centrocampo, con Castro (preferito a Birsa) e Joao Pedro in appoggio a Simeone. Convocati anche Rafael, Aresti, Cacciatore, Mattiello, Lykogiannis, Walukiewicz, Deiola, Oliva, Cerri e Ragatzu.



Tutti disponibili per mister De Zerbi, che pensa ad una formazione con Sepe in porta; difesa a quattro con Darmian, Iacoponi, l'ex rossoblu Bruno Alves e Gagliolo; centrocampo con Hernani tra Kucka e Barillà; tridente d'attacco Karamoh, Inglese e Gervinho. L'unico dubbio, il possibile inserimento a destra di Kulusevski, che insidia sia la maglia del centrocampista Kucka, sia dell'esterno alto Karamoh. Convocati anche i portieri Alastra e Colombi; i difensori Dermaku, Laurini e Pezzella; il centrocampista Brugman; gli attaccanti Cornelius e Sprocati.



Il match sarà diretto dal signor Fabrizio Pasqua di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini della sezione arbitrale Roma2 e Marco Scatragli di Arezzo. Il quarto uomo sarà Marco Serra di Torino, mentre al Var ci saranno Daniele Doveri di Roma1 e Stefano Del Giovane di Albano Laziale.



Le partite della terza giornata:

Fiorentina-Juventus 0-0 (giocata sabato)

Napoli-Sampdoria (ore 18)

Inter-Udinese (20.45)

Genoa-Atalanta (domenica, 12.30)

Brescia-Bologna (15)

Parma-Cagliari

Spal-Lazio

Roma-Sassuolo (18)

Verona-Milan (20.45)

Torino-Lecce (lunedì, 20.45)



La classifica: Juventus* 7; Inter e Torino 6; Bologna, Genoa, Lazio e Verona 4; Atalanta, Brescia, Milan, Napoli, Parma, Sassuolo ed Udinese 3; Roma 2; Fiorentina* 1; Cagliari, Lecce, Sampdoria e Spal 0. (* una partita in più).



