Condividi | A.B. 21:58 Grazie alla doppietta di capitan Ceppitelli ed alla rete di Simeone, i rossoblu festeggiano la prima vittoria della stagione imponendosi per 1-3 al Tardini. Di Barillą la rete dei ducali, nel match valido per la terza giornata del massimo campionato nazionale Serie A: il Cagliari sbanca Parma



CAGLIARI - Il Cagliari sbanca Parma. Grazie alla doppietta di capitan Ceppitelli (al 22' ed al 39') ed alla rete di Simeone (al 76'), i rossoblu festeggiano la prima vittoria della stagione imponendosi per 1-3 al Tardini. Di Barilla (al 62') la rete dei ducali, nel match valido per la terza giornata del campionato di serie A.



PRIMO TEMPO. Ci prova Hernani al 3', ma Olsen para in due tempi. Tre minuti dopo, piazzato di hernani e Barillą mette fuori di testa. Nanzed tocca basso per Simeone, Iacoponi respinge e Nandez calcia alto. Al 14', Bruno Alves vicino al gol dell'ex, ma il palo respinge la sua punizione. Al 22', Cagliari in vantaggio: Cigarini innesca Nandez di tacco, il cross č respinto da Gagliolo, ma Ceppitelli trova il tap-in vincente. Il Parma ci prova, ma senza spaventare Olsen. Al 39', arriva lo 0-2 rossoblu: punizione di Cigarini ed incornata vincente di Ceppitelli. Si va al riposo con il doppio vantaggio ospite.



SECONDO TEMPO. Al 55', combinazione Simeone-Nandez, ma il tiro in corsa dell'argentino finisce sul fondo. Al 62', il Parma prova a riaprire il match: Hernani innescar Darmian, che crossa per Barillą: tap-in vincente per l'1-2. Gervinho, prima svirgola malamente una buona palla in area. Poi, su respinta di Olsen su Gagliolo, trova ancora il portiere pronto sul suo diagonale. Al 76', il Cagliari mette in ghiaccio il match. Simeone ruba palla a Gagliolo nella propria metą campo, arriva verso la porta e calcia a rete una palla che, deviata da Iacoponi, finisce in rete. A cinque minuti dalla fine, Simeone devia una punizione di Cigarini, ma Sepe č pronto. Due minuti dopo, l'arbitro concede un calcio di rigore per un presunto fallo di Klavan, ma il Var cancella il fischio di Pasqua. L'arbitro concede dieci minuti di recupero. Al 95', Joao Pedro riceve spalle alla porta, si libera di Gagliolo, poi di Bruno Alves ed insacca. Ma l'arbitro annulla per una presunta manata del rossoblu a Gagliolo. Ci prova ancora Gervinho, ma Olsen devia oltre la traversa. Il Cagliari puņ festeggiare.



PARMA-CAGLIARI 1-3:

PARMA: Sepe, Darmian, Iacoponi (36'st Sprocati), Bruno Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman (28'st Pezzella), Barillą, Kulusevski, Gervinho, Inglese (28'st Cornelius). Allenatore Roberto De Zerbi.

CAGLIARI: Olsen, Cacciatore, Pisacane (24'st Klavan), Ceppitelli, Pellegrini (23'st Lykogiannis), Rog (38'st Ionita), Cigarini, Nandez, Castro, Joao Pedro, Simeone. Allenatore Rolando Maran.

ARBITRO: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

RETI: 22' Ceppitelli, 39' Ceppitelli, 17'st Barillą, 31'st Simeone.



(Foto del Cagliari calcio) Commenti CAGLIARI - Il Cagliari sbanca Parma. Grazie alla doppietta di capitan Ceppitelli (al 22' ed al 39') ed alla rete di Simeone (al 76'), i rossoblu festeggiano la prima vittoria della stagione imponendosi per 1-3 al Tardini. Di Barilla (al 62') la rete dei ducali, nel match valido per la terza giornata del campionato di serie A.PRIMO TEMPO. Ci prova Hernani al 3', ma Olsen para in due tempi. Tre minuti dopo, piazzato di hernani e Barillą mette fuori di testa. Nanzed tocca basso per Simeone, Iacoponi respinge e Nandez calcia alto. Al 14', Bruno Alves vicino al gol dell'ex, ma il palo respinge la sua punizione. Al 22', Cagliari in vantaggio: Cigarini innesca Nandez di tacco, il cross č respinto da Gagliolo, ma Ceppitelli trova il tap-in vincente. Il Parma ci prova, ma senza spaventare Olsen. Al 39', arriva lo 0-2 rossoblu: punizione di Cigarini ed incornata vincente di Ceppitelli. Si va al riposo con il doppio vantaggio ospite.SECONDO TEMPO. Al 55', combinazione Simeone-Nandez, ma il tiro in corsa dell'argentino finisce sul fondo. Al 62', il Parma prova a riaprire il match: Hernani innescar Darmian, che crossa per Barillą: tap-in vincente per l'1-2. Gervinho, prima svirgola malamente una buona palla in area. Poi, su respinta di Olsen su Gagliolo, trova ancora il portiere pronto sul suo diagonale. Al 76', il Cagliari mette in ghiaccio il match. Simeone ruba palla a Gagliolo nella propria metą campo, arriva verso la porta e calcia a rete una palla che, deviata da Iacoponi, finisce in rete. A cinque minuti dalla fine, Simeone devia una punizione di Cigarini, ma Sepe č pronto. Due minuti dopo, l'arbitro concede un calcio di rigore per un presunto fallo di Klavan, ma il Var cancella il fischio di Pasqua. L'arbitro concede dieci minuti di recupero. Al 95', Joao Pedro riceve spalle alla porta, si libera di Gagliolo, poi di Bruno Alves ed insacca. Ma l'arbitro annulla per una presunta manata del rossoblu a Gagliolo. Ci prova ancora Gervinho, ma Olsen devia oltre la traversa. Il Cagliari puņ festeggiare.PARMA: Sepe, Darmian, Iacoponi (36'st Sprocati), Bruno Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman (28'st Pezzella), Barillą, Kulusevski, Gervinho, Inglese (28'st Cornelius). Allenatore Roberto De Zerbi.CAGLIARI: Olsen, Cacciatore, Pisacane (24'st Klavan), Ceppitelli, Pellegrini (23'st Lykogiannis), Rog (38'st Ionita), Cigarini, Nandez, Castro, Joao Pedro, Simeone. Allenatore Rolando Maran.ARBITRO: Fabrizio Pasqua di Tivoli.RETI: 22' Ceppitelli, 39' Ceppitelli, 17'st Barillą, 31'st Simeone.(Foto del Cagliari calcio)