I consiglieri comunale del gruppo Futuro Comune Ornella Piras e Raimondo Cacciotto intervengono sull'argomento pesca rimarcando, tra l'altro, il rischio di non vedere finanziato il progetto per il recupero dei rifiuti in mare, a valere sui fondi Feamp «Pescatori algheresi, necessari ascolto e soluzioni»



ALGHERO - «Dopo le promesse e le parole spese in campagna elettorale da parte dell’assessora regionale Murgia rispetto alle richieste dei pescatori sulla proroga dei termini della pesca all’Aragosta, ci saremmo aspettati un comportamento conseguente: invece è arrivata una risposta negativa e, tutto questo, dopo un silenzio tombale, a termini scaduti e solo davanti alle rimostranze a mezzo stampa dei pescatori». Dopo le ultime notizie provenienti da Cagliari



«Non solo, era stato promesso un incontro da convocare d’urgenza per affrontare le emergenze del settore e oggi, 16 settembre, non c'è ancora nessuna convocazione. Ma la cosa ancora più preoccupante – sottolineano i due consiglieri d'Opposizione - è che, a dispetto degli annunci fatti, a ormai sette mesi dalle elezioni, la Giunta Solinas non si è attivata in alcun modo per dare continuità e copertura finanziaria a progetti improntati proprio a salvaguardare il lavoro dei pescatori algheresi, come quello a valere sui fondi Feamp legato al recupero dei rifiuti in mare. Nel frattempo, sono stati bandite altre linee di finanziamento: e i nostri pescatori? Ricordiamo che il Progetto del Comune di Alghero è risultato idoneo ed è secondo in graduatoria».



«Per il disinteresse e l’immobilismo che finora hanno caratterizzato l’Assessorato competente – insistono Piras e Cacciotto - i pescatori algheresi vedono fortemente a rischio la possibilità di contare su una forma alternativa al reddito in grado di compensare l’impossibilità di pescare in caso di condizioni meteorologiche avverse, e il nostro mare vede allontanarsi la possibilità di procedere alla rimozione delle reti e delle nasse abbandonate. La pesca ad Alghero è una delle attività economiche principali, e al tempo stesso una dai più alti valori storici e culturali della Riviera del Corallo. I pescatori rappresentano un comparto produttivo fortemente provato, che ha bisogno di trovare ascolto e risposte immediate. Meritano soprattutto rispetto e di essere riconosciuti come un interlocutore serio e affidabile, da ascoltare e coinvolgere nelle decisioni».



«Bisogna per questo portare avanti un percorso a regia regionale che coinvolga Università, Amp e Marinerie della Sardegna – consigliano i due esponenti di Futuro Comune - attraverso progetti unitari e condivisi, con l’intento di salvaguardare e valorizzare le risorse del mare, evitarne l’impoverimento e garantire ai pescatori sardi la possibilità di lavorare in condizioni dignitose. Durante l’ultimo Consiglio comunale, il sindaco si è fatto garante di un impegno concreto. È per questo che ci aspettiamo che si faccia promotore di un tavolo di confronto fra Regione, Comune e marinerie algheresi e che ci si attivi per sbloccare finalmente i fondi Feamp legati al recupero dei rifiuti in mare: è necessario ora più che mai ripartire dal lavoro, sia quello dei pescatori che da quello, fino ad ora non pervenuto, della politica».



«Alghero è distante da Cagliari, e questo nonostante la presenza del presidente del Consiglio regionale, che aveva accompagnato la Murgia nella passerella elettorale e nonostante il suo partito esprima nella Giunta comunale algherese proprio l’assessora allo Sviluppo economico e quindi con la delega al settore pesca, finora caratterizzata da un torpore e un immobilismo politici imbarazzanti. Come gruppo consiliare Futuro Comune, ci rendiamo disponibili sin da subito a collaborare e continueremo a portare la pesca all’attenzione della città e del nostro consiglio comunale», concludono Ornella Piras e Raimondo Cacciotto.



