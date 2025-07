Cor 16:16 Differenziata al 75% ma i cestini scoppiano: caccia ai maleducati L´amministrazione algherese esulta ma la situazione è tutt´altro che rosea: in città i cestini scoppiano di rifiuti già dalle prime ore della sera e nelle periferie crescono come non mai le micro-discariche. «Si intensifica l´attività della Polizia Locale» garantiscono da Porta Terra



ALGHERO - Alghero sfiora il 75% della raccolta differenziata, un vero e proprio record nel mese di giugno e l'amministrazione comunale si esalta, parlando di risultato reso possibile grazie «agli interventi attuati in merito alle nuove disposizioni sulle isole ecologiche e sulla raccolta attuata con giorni prestabiliti nelle zone di riferimento, una sempre maggiore sensibilità da parte dei cittadini, il miglioramento della raccolta e il rinnovato sforzo dell’azienda che gestisce l’appalto». Nello specifico, nel mese di giugno 2025 sono state prodotte circa 2.200 tonnellate di rifiuti, tra cui oltre 1.600 di differenziata.



Il sindaco Cacciotto parla di «risultato molto confortante che ci deve spingere a tenere alta l’attenzione e a lavorare per stabilizzare le percentuali. I dati sono certamente ancora migliorabili ed è a questo che puntiamo, unitamente a rendere il servizio sempre più efficiente, con l’aiuto di tutti». Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'assessore all'Ambiente, Raniero Selva: «i risultati dimostrano che il servizio ha delle punte di efficienza ragguardevoli. Siamo consapevoli che il risultato possa migliorare con ulteriori coinvolgimenti da parte delle attività produttive, come si sta facendo e con la virtuosità di tanti cittadini che hanno a cuore il bene della città».



L'ottimo trend non deve però trarre in inganno. La città non si presenta certamente nel migliore dei modi sul lato del decoro e della gestione della nettezza urbana. Soprattutto in centro scoppiano i cestini già dalle primissime ore della sera e nelle periferie crescono, come non mai, le micro-discariche: è il caso dell'agro perturbano dove ormai è possibile scorgere cumuli di rifiuti in mezzo alla vegetazione sempre più frequentemente. uN problema dovuto alla maleducazione dilagante, a detta dell'assessore: «esiste ancora una sacca di maleducazione che con l’avvio dell’estate si fa più marcata e si manifesta con l’uso dei cestini gettacarte adoperati come cassonetti, in cui viene depositato ogni genere di rifiuto. È un dato che stiamo affrontando con l’incremento degli svuotamenti specialmente nelle zone critiche della città, con interventi che si effettuano fino alle 2 di notte».



Nella foto: una delle numerose micro-discariche disseminate alle porte della città