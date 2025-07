Cor 17:00 Si gramola Torre della Polveriera Dettagliata segnalazione a Porta Terra da parte del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune di Alghero. Problemi analoghi in altre zone pubbliche della città



ALGHERO - Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune ha inoltrato, in data odierna, al Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, all’Assessore LL. PP. manutenzioni decoro urbano e Vicesindaco Francesco Marinaro, all’Assessora alla cultura, innovazione e conoscenza Raffaella Paola Sanna e all’assessore Urbanistica, partecipazione e immaginazione civica Roberto Giuliano Corbia una segnalazione di caduta di conci dell’arco in arenaria della porta nella torre della Polveriera sui bastioni Pigafetta. Il comitato civico nel segnalare il crollo alle autorità locali ha manifestato la preoccupazione, in quanto se non si intervenisse urgentemente e di concerto con la competente Soprintendenza ai Beni Architettonici, potrebbero crollare altri conci compromettendo l’intera apertura della Torre della Polveriere e anche interessare la finestrella sovrastante. La foto documenta la situazione di potenziale pericolo anche per la pubblica incolumità.