Girl Surf Power 2025, edizione record



SASSARI - L’ottava edizione del Girl Surf Power 2025 a Porto Ferro si è conclusa con un clamoroso successo per la Bonga Surf School, che ancora una volta dà forma ad una competizione tutta al femminile unica in Italia organizzata organizzata in collaborazione con lo storico brand partner Sundek e disputata sulla distanza di due giornate di festa e surf e cultura a inizio settimana. Oltre 30 atlete provenienti da tutta la Sardegna e da altre regioni italiane a sfidarsi in tre categorie ufficiali: Junior, Soft Top e Funboard/Longboard, esaltando ancora una volta la partecipazione femminile in un contesto accessibile, libero, inclusivo, naturale e stimolante. È stata l’edizione con il maggior numero di iscritte nella storia del Girl Surf Power, ma anche una delle più sentite: intensa, vissuta, vera. Le condizioni in acqua non erano semplici, con mare attivo e corrente sostenuta: ognuna delle partecipanti però ha accettato la sfida e affrontato le onde con grinta, cuore e determinazione.



A salire sul podio nelle tre categorie ufficiali sono state Delia Guastamacchia, prima classificata nella Funboard/Longboard, Emma Dessì, prima nella Soft Top e Ginevra Quoiani, vincitrice nella Junior. Tra i premi speciali anche una tavola da surf per la prima classificata assoluta e un quadro originale realizzato dall’artista Vincenzo Ganadu, che trasformato in immagini la forza del mare e la libertà del surf femminile. Oltre alle classifiche ufficiali, il GSP 2025 ha premiato anche il “Best Wipeout” - la caduta più spettacolare (e divertente) - assegnato a Caterina Fort, il “Best Take Off”, assegnato al miglior ingresso sull’onda, conquistato da Marialuisa Maiorano e il “Best Score”, per la manovra più efficace e armoniosa secondo i criteri tecnici, assegnato a Margaux Mouge. Surf certo, ma non solo. Grande attenzione hanno riscosso anche la mostra fotografica “Di mare di libertà” di Antonio Canu (racconto per immagini del rapporto tra donne e mare), le sessioni di slackline - una rampa da skateboard a cura di Alberto Del Piano - e il laboratorio di tessuti aerei guidato da Caterina Fort.



La giuria equa, composta da donne e uomini e guidata da una figura autorevole e competente come Graziano Lai (giudice di livello internazionale con esperienza decennale e storica figura pionieristica del surf in Sardegna), ha valutato le surfiste sotto lo sguardo di due ospiti speciali come Valentina Vitale e sua figlia Ginevra: una pluri campionessa italiana di surf tra le prime ad aver rappresentato l’Italia a livello internazionale, e una piccola grande star che a soli 5 anni è già regina della tavola e spopola sui social con il suo stile deciso e il suo entusiasmo contagioso. Premiazioni e beach party - ospitato dal Baretto di Porto Ferro, storico punto di riferimento della comunità surfistica locale -, hanno chiuso una due giorni d’alto livello impreziosita lato entertainment dal sound dei Mad Dog, giovanissima band che ha portato sulla baia il suo punk rock californiano carico di energia.