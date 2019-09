Condividi | Red 19:07 Sabato sera, l´Associazione nazionale paracadutisti d´Italia ha organizzato una cerimonia per ricordare a Solarussa uno dei sei paracadutisti italiani deceduti il 17 settembre 2009, in Afghanistan, in seguito ad un attentato I paracadutisti ricordano Matteo Mureddu



SOLARUSSA – Per sabato 21 settembre, l'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia ha organizzato una cerimonia per ricordare a Solarussa Matteo Mureddu, uno dei sei paracadutisti italiani deceduti il 17 settembre 2009, in Afghanistan, in seguito ad un attentato. Con il caporal maggiore Mureddu, morirono il capitano Antonio Fortunato, il sergente maggiore capo Roberto Valente, il caporal maggiore capo Massimiliano Randino ed i caporal maggiore scelti Davide Ricchiuto e Giandomenico Pistonami.



L'appuntamento è alle 17, davanti al monumento nel centro del paese. Il corteo si sposterà poi al cimitero, dove verrà deposta una corona a ricordo di Mureddu. Alle 19.15, sarà celebrata la Santa Messa in suo onore. Nell'occasione, saranno presenti i genitori di Matteo ed il sindaco di Solarussa Gian Mario Tendas.



«Si raccomanda una folta presenza e la puntualità al raduno. Invio a tutti i miei più cari saluti. Folgore!», si legge nell'invito inviato dal consigliere nazionale 11esimo gruppo Luciano Meloni al presidente nazionale AnpdI generale Bertolini, al vicepresdiente nazionale generale Iubini, al segretario generale Pollini, al segretario tecnico Bennati, al segretario amministrativo Margara ed ai presidenti delle Sezioni di Bolotana, Cagliari, Carbonia Iglesias, Goceano e Sassari.



