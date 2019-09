Condividi | Red 19:41 Collaborazione per la prevenzione e la promozione della legalità, al centro dell´incontro di oggi negli uffici comunsli di Porta Terra tra il primo cittadino Mario Conoci e la dirigente del locale Commissariato di Pubblica sicurezza Sicurezza ad Alghero: incontro Conoci-Gallo



ALGHERO – Oggi (martedì), il sindaco di Alghero Mario Conoci ha ricevuto negli uffici comunali di PortaTerra la dirigente del locale Commissariato di Pubblica sicurezza Claudia Maria Gallo. L’incontro è stato occasione per discutere di sicurezza, prevenzione ed attività di promozione della legalità portate avanti in collaborazione tra Amministrazione comunale e Polizia di Stato.



Conoci e Gallo hanno condiviso l’impegno a mantenere alto il livello di attenzione, seppure in presenza di dati che non mostrano una vera emergenza sicurezza ad Alghero. Comune di Alghero e Commissariato di Pubblica sicurezza si ritroveranno presto, domenica 29 settembre, per i festeggiamenti di Sant Miquel, Patrono sia della città di Alghero, sia della Polizia.



