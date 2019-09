Condividi | Red 18:21 Ieri mattina, il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha incontrato il presidente della Fondazione Giuseppe Boccia e l´ex senatore Bruno Dettori. La visita istituzionale è stata l´occasione per esporre e discutere insieme i progetti della Fondazione Campus incontra la Divina provvidenza



SASSARI – Ieri mattina, il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha incontrato il presidente della Fondazione Divina Provvidenza Giuseppe Boccia e l'ex senatore Bruno Dettori. La visita istituzionale è stata l'occasione per esporre e discutere insieme i progetti della Fondazione, frutto di un lavoro di sintesi del Consiglio di amministrazione. Durante il colloquio, sono anche state messe le basi per una collaborazione tra enti. Ruolo dell'Amministrazione comunale sarà quello di supportare i percorsi di sviluppo di programmi che sostanzino le potenzialità della Divina Provvidenza, fondata da padre Manzella, a beneficio di tutto il territorio, sia in termini di assistenza alla persona, sia di salvaguardia ed incremento dei posti di lavoro.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti SASSARI – Ieri mattina, il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha incontrato il presidente della Fondazione Divina Provvidenza Giuseppe Boccia e l'ex senatore Bruno Dettori. La visita istituzionale è stata l'occasione per esporre e discutere insieme i progetti della Fondazione, frutto di un lavoro di sintesi del Consiglio di amministrazione. Durante il colloquio, sono anche state messe le basi per una collaborazione tra enti. Ruolo dell'Amministrazione comunale sarà quello di supportare i percorsi di sviluppo di programmi che sostanzino le potenzialità della Divina Provvidenza, fondata da padre Manzella, a beneficio di tutto il territorio, sia in termini di assistenza alla persona, sia di salvaguardia ed incremento dei posti di lavoro.Nella foto: un momento dell'incontro