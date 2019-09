Condividi | Red 7:31 Ieri, sono stati tre gli incendi in Sardegna che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Collinas, Seui (dov´è andato a fuoco in camion) e Nureci Camion in fiamme a Seui



CAGLIARI – Ieri (giovedì), sono stati tre gli incendi in Sardegna che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Collinas, Seui e Nureci. Il primo rogo è divampato nell'agro di Collinas, in località Pranu Mannu, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Fenosu, di Marganai e di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sanluri del Corpo forestale, coadiuvato dagli elitrasportati, dalla pattuglia della Forestale della Stazione di Ales, da tre squadre di Forestas di Morgongiori, di Mogoro e di Guspini, dai volontari di Protezione civile di San Gavino e dai locali Barracelli. L’incendio ha interessato una superficie di circa 10ettari di macchia mediterranea degradata e terreni incolti. Sul rimboschimento di pino è andato fortunatamente in forma radente. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.30.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Seui, in località R.S'Arzalada, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione della Forestale di Seui, coadiuvata dagli elitrasportati e da una squadra dei Vigili del fuoco di Lanusei. Il personale è intervenuto per evitare che le fiamme appiccate ad un camion e ad un vicino cumulo di cippato si estendessero alla vegetazione circostante. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.20.



Il terzo rogo si è registrato in località Genna Manna, nelle campagne di Nureci, dove un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu è intervenuto fino a tarda notte. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione della Forestale di Ales, coadiuvata dagli elitrasportati e da due squadre di Forestas di Morgongiori e di Laconi. L’incendio ha interessato aree agricole.



