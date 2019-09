Condividi | Cor 9:23 SuperEnalotto: 5+1 da 573mila euro giocato al Vecchia America di via Vittorio Emanuele. Si tratta di una delle vincite più alte mai registrate in Riviera del corallo SuperEnalotto record ad Alghero: 573mila euro



ALGHERO - Ancora una grande estrazione per il SuperEnalotto SuperStar di Sisal. Centrato un “5+1” da 573mila euro e anche un “4Stella” da 61mila euro e 125. Manca il “6” che è stato centrato però proprio pochi giorni fa e ora il jackpot per il prossimo concorso è di 6,6 milioni di euro.



Il “5+1” è stato centrato ad Alghero, presso il Bar Vecchia America tramite una schedina Quick Pick. Con una Quick pick Multistella, invece, è arrivato da Roma in una tabaccheria Latini di piazza Regina Margherita, il “4Stella”.



Questa la combinazione vincente del concorso numero 113: 38-50-53-56-65-76

