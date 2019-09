Condividi | Mimmo Pirisi 20 settembre 2019 L'opinione di Mimmo Pirisi Politica italiana, un´estate particolare



E' stata un'estate molto particolare per la nostra Nazione questa del 2019. Prima la caduta di un Governo fallimentare e poi la nascita di un Governo che vede il nostro partito parte attiva e ora l'addio prima pensato poi sussurrato e ora gridato del senatore Renzi. Oggi abbiamo una opportunità doppia: in Italia di dimostrare che possiamo governare facendo tesoro degli errori del passato e dando quelle risposte che il popolo si attende su lavoro, sviluppo, ambiente, solidarietà, uguaglianze, etc, e poi la sfida dentro il Partito democratico, accompagnandolo a diventare veramente un partito di sinistra, europeista, aperto e inclusivo nel solco smarrito da tempo che è stato ispiratore nella nascita del partito stesso.



Avvicinarsi realmente alla gente, parlare e decidere con loro le strade migliori, cioè renderli partecipi e non un numero, una tessere buona solo per il giorno del congresso. Studiare nuove forme di aggregazione , di coinvolgimento , di scelta e di decisione. Uscire, insomma, dal palazzo, grande o piccolo che sia: questo è quello che va fatto. Solo cosi rappresenteremo a pieno i nostri elettori e il popolo in generale.



Un grande partito di massa, cosi come lo erano il Partito comunista e la Democrazia cristiana, e cosi come era nell'idea dei fondatori del Partito democratico. Quindi, partendo da Roma a Cagliari, a Sassari e anche ad Alghero dove, personalmente, con convinzione e anche dopo aver sentito molti amici e compagni, continueremo questo percorso certi della buona riuscita e ancora piu certi che tanti altri si uniranno a noi per riconquistare quegli elettori che in questi ultimi anni anche in città ci hanno abbandonato e che aspettavano un segno per rientrare.



* consigliere comunale del Partito democratico di Alghero