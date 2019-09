Condividi | Red 18:07 E’ iniziata l´attività politica autunnale. Infatti, ieri, si è tenuto il primo incontro dopo la pausa estiva, all’insegna del confronto, con simpatizzanti, elettori e candidati della lista civica Noi con Alghero: si riparte



ALGHERO - E’ iniziata l'attività politica autunnale. Infatti, ieri (giovedì), si è tenuto il primo incontro dopo la pausa estiva, all’insegna del confronto, con simpatizzanti, elettori e candidati della lista civica “Noi con Alghero”. Nell'occasione, erano presenti gli assessori comunali Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras e l'intero gruppo consiliare, composto da Alessandro Loi, Antonello Muroni e Maurizio Pirisi.



Al centro dell’attenzione, dopo la ripresa dell’attività politica, le proposte contenute nel programma elettorale. Noi con Alghero, seconda forza della Coalizione di Centrodestra, «sta operando con i suoi assessori e consiglieri con impegno e dedizioni, in situazione di vera e propria emergenza in alcuni settori, per contribuire alla risoluzione di importanti punti come il Cra e diversi altri», dichiarano dal Coordinamento.



A parere del Direttivo, «si può scommettere su una sua nuova ripartenza dell’intera Amministrazione comunale, dopo un periodo di buio. Competenze, progettualità, dedizione e passione non mancano all’interno dell’unica lista civica della Coalizione di Centrodestra, sardista e riformista». A breve, verrà convocato un secondo incontro su temi specifici.



